الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مراسل العالم يكشف عن هدف الاحتلال من عملية نابلس الدموية

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم بان قوات الاحتلال الاسرائيلي استخدمت طائرات مسيرات خلال اقتحامها مدينة نابلس، كما قامت بزرع مجموعة من القناصة حول المدينة وادخال قوة كبيرة البلدة القديمة لاستهداف المكان الذي يتواجد به مجموعة عرين الاسود.

خاص العالم

وقال مراسلنا: ان قوات الاحتلال استخدمت خلال العملية ايضاً قذائف انيرجا مضادة للدروع، فيما قامت المسيرات بقصف المدينة واماكن تواجد المقاومين.

ولفت مراسلنا ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد أمر بهذه العملية وقال ان الهدف منها التخلص من مجموعة عرين الاسود، وان على السلطة الفلسطينية ان تضبط الامن.

واكد مراسل العالم، ان هناك محاولة جديدة للمزاودة الانتخابية الاسرائيلية على دماء الفلسطينيين من خلال يائير لابيد ووزير حربه بيني غانتس لاستهداف قوة كبيرة للمقاومة في مدينة نابلس، وان الهدف الاخر طرح امتياز في الانتخابات القادمة.

هذا وقد ارتفعت حصيلة عملية الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس الى ستة شهداء و22 جريحا بينهم خمسة في حالة خطرة.

وتوالت ردود الافعال الفلسطينية الغاضبة عقب العملية التي استهدفت مجموعة عرين الأسود، وسط دعوات إلى النفير العام. هذا ودعت مجموعة عرين الأسود إلى الجهاد والتصدي لقوات الاحتلال.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

هنية: جريمة الاحتلال في نابلس لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الاوضاع في نابلس تتطور بنحو خطير.. وعرين الاسود تدعو لعدم الاستسلام

ايرواني يفند ادعاءات الغرب ببيع مسيرات ايرانية الى روسيا

شاهد بالفيديو.. ما اسباب خروج تظاهرات حراك تشرين بالمدن العراقية؟

شاهد.. برلماني لبناني يكشف سبب فشل انتخاب رئيس للجمهورية

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يكشف عن هدف الاحتلال من عملية نابلس الدموية

العراقيون يتوسمون خيرا بالسوداني ويترقبون بشغف كابينته 'النظيفة'