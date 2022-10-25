مراسل العالم يكشف عن هدف الاحتلال من عملية نابلس الدموية

خاص العالم

وقال مراسلنا: ان قوات الاحتلال استخدمت خلال العملية ايضاً قذائف انيرجا مضادة للدروع، فيما قامت المسيرات بقصف المدينة واماكن تواجد المقاومين.

ولفت مراسلنا ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد أمر بهذه العملية وقال ان الهدف منها التخلص من مجموعة عرين الاسود، وان على السلطة الفلسطينية ان تضبط الامن.

واكد مراسل العالم، ان هناك محاولة جديدة للمزاودة الانتخابية الاسرائيلية على دماء الفلسطينيين من خلال يائير لابيد ووزير حربه بيني غانتس لاستهداف قوة كبيرة للمقاومة في مدينة نابلس، وان الهدف الاخر طرح امتياز في الانتخابات القادمة.

هذا وقد ارتفعت حصيلة عملية الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس الى ستة شهداء و22 جريحا بينهم خمسة في حالة خطرة.

وتوالت ردود الافعال الفلسطينية الغاضبة عقب العملية التي استهدفت مجموعة عرين الأسود، وسط دعوات إلى النفير العام. هذا ودعت مجموعة عرين الأسود إلى الجهاد والتصدي لقوات الاحتلال.

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