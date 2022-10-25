شاهد.. حاجز للجيش السوری يطرد رتلا للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي

العالم - سوریا

وأفادت مصادر محلية من قرية الدمخية الصغيرة بأن حاجزاً للجيش السوري المتمركز في محيط القرية بريف القامشلي أوقف رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 6 عربات عسكرية ترافقها سيارة لميليشيا “قسد” حاول المرور عبر الحاجز وطرده خارج القرية.

ولفتت المصادر إلى أن رتل الاحتلال توجه بعد طرده من محيط قرية الدمخية إلى أطراف قرية تل ذهب محاولاً الدخول إليها إلا أن حاجزاً للجيش منعه وطرده خارج المنطقة.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من بواسل الجيش السوري للعديد من أرتال الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك في المنطقة بالقرب من المناطق التي تحتلها وأجبروها على المغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة وسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات احتلال على الأراضي السورية.