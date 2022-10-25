الخارجية الايرانية تدين هجوم الكيان الصهيوني ومحاصرته لنابلس

العالم- ايران

واستشهد خمسة فلسطينيين، أحدهم قائد من "عرين الأسود" وأصيب العشرات، فجر الثلاثاء، في اشتباكات ضارية خلال عدوان صهيوني واسع في نابلس، في حين ارتقى شهيد سادس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم عن ارتفاع أعداد الشهداء في مدينتي نابلس ورام الله لستة، بينهم قياديين في كتيبة عرين الأسود، بعد عملية "إسرائيلية" واسعة في البلدة القديمة في مدينة نابلس فجرا.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس هم: وديع صبيح حوح (31 عاما)، وحمدي صبيح رمزي (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما) ، ومشعل زاهي بغدادي (27 عاما) الذي استشهد متأثرا بجراحه.

يتبع