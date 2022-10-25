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وزير الداخلية: إيران بين الدول الـ 10 الأوائل في مجال الري تحت السطح

وزير الداخلية: إيران بين الدول الـ 10 الأوائل في مجال الري تحت السطح
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي أن ايران تبوأت مكانة عالية في مجال الري تحت السطح في الزراعة لتصبح من بين الدول الـ 10 الأوائل في هذا المجال، مشددا على أن استخدام ايران لهذا المجال بإمكانه أن يعتبر ثورة في مجال الزراعة واستثمار المياه.

العالم- ايران

جاء ذلك في كلمة القاها وحيدي على هامش افتتاحه معرض التكنولوجيا Renotex 2022 بنهج التسويق والتفاعل بين العارضين والطالبين لخدمات التكنولوجيا والشركات المعرفية الذي افتتح في مدينة تبريز بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران بمشاركة 700 مشروع ابداعي من 15 محافظة.

وأكد وزير الداخلية لدى تفقده قسم الزراعة والمياه والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الأغذية في المعرض، ضرورة التقدم العلمي وتقنيات الشركات المعرفية، مشددا على أن المؤامرات التي يحوكها العدو ضد الشعب الايراني لن تستطيع ايجاد أي خلل في الارادة الصلبة للشعب الايراني وشبابه الغيارى.

وتابع الوزير قائلا: ان المسافة بيننا ومستوى التقنية في العالم تقل يوما بعد آخر حيث أن مجموعاتنا المعرفية والاساتذة الجامعيين وطلبة الجامعات يسجلون حضورا فاعلا في مجال الري تحت السطح في المجال الزراعي.

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