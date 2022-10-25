وزير الداخلية: إيران بين الدول الـ 10 الأوائل في مجال الري تحت السطح

العالم- ايران

جاء ذلك في كلمة القاها وحيدي على هامش افتتاحه معرض التكنولوجيا Renotex 2022 بنهج التسويق والتفاعل بين العارضين والطالبين لخدمات التكنولوجيا والشركات المعرفية الذي افتتح في مدينة تبريز بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران بمشاركة 700 مشروع ابداعي من 15 محافظة.

وأكد وزير الداخلية لدى تفقده قسم الزراعة والمياه والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الأغذية في المعرض، ضرورة التقدم العلمي وتقنيات الشركات المعرفية، مشددا على أن المؤامرات التي يحوكها العدو ضد الشعب الايراني لن تستطيع ايجاد أي خلل في الارادة الصلبة للشعب الايراني وشبابه الغيارى.

وتابع الوزير قائلا: ان المسافة بيننا ومستوى التقنية في العالم تقل يوما بعد آخر حيث أن مجموعاتنا المعرفية والاساتذة الجامعيين وطلبة الجامعات يسجلون حضورا فاعلا في مجال الري تحت السطح في المجال الزراعي.