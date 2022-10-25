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ايجئي: نظام الهيمنة ينتهك حقوق الانسان الايراني بشكل يومي

ايجئي: نظام الهيمنة ينتهك حقوق الانسان الايراني بشكل يومي
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس السلطة القضائية في ايران حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجئي ان نظام الهيمنة الذي تقوده اميركا والصهاينة وبعض الدول الغربية ينتهك يوميا حقوق الانسان الايراني ولذلك يجب علينا ان نوثق هذه الانتهاكات بشكل يومي ضمن ملفات لطرحها على المحافل الدولية والداخلية.

العالم- ايران

كلام ايجئي جاء خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان في ايران والذي عقد بحضور كافة الاعضاء اليوم الثلاثاء في طهران ، وقد اكد ايجئي ان نظام الهيمنة ودولا غربية وعلى رأسها اميركا والصهاينة يمعنون اليوم في قلب الحقائق واملاء اكاذيبهم وزيفهم عبر حملة دعائية واسعة .

واضاف ايجئي ان المتغطرسين والمستكبرين الذين يقودهم الصهاينة والاميركان يرتكبون كل الانتهاكات لحقوق الانسان باسم حقوق الانسان وان مصاديق ذلك واضحة للعيان.

وتابع ايجئي "ليس الان وفي هذا العام، بل منذ 40 عاما يدعي المتشدقون بحقوق الانسان زيفا والذين لهم سجل حافل بالانتهاكات ونقض حقوق الانسان في انحاء العالم ، يتهمون ايران الاسلامية الملتزمة بحفظ حقوق الانسان وتكريم البشر، بانتهاك حقوق الانسان".

واوضح رئيس السلطة القضائية ان الهجمة التي يشنها ادعياء حقوق الانسان الكاذبين ضد ايران تاتي في وقت يؤوي هؤلاء ارهابيين ومجرمين تلطخت ايديهم حتى المرفق بالدماء الطاهرة لالاف المواطنين الايرانيين ، ويستندون الى كلام والادعاءات الواهية لهؤلاء الارهابيون المجرمون لاستصدار القرارات والخطوات المناوئة لايران.

وشدد رئيس السلطة القضائية في ايران انه " نظرا للهجمة الشرسة والتحركات المناوئة لايران من قبل المتغطرسين فانه من الضروري ان نقوم بالدفاع وفي نفس الوقت نقوم بتبيين الحقائق ونبادر الى اتخاذ خطوات هجومية لاننا نحن الذي نطالب اعداء الشعب الايراني في قضايا حقوق الانسان ".

واضاف " ان الدول التي تتدخل الان في شؤوننا الداخلية وتحامي عن الارهابيين والمجرمين وتدعمهم لوجستيا وماليا وتدريبا لزعزعة امن الشعب الايراني ، هي في عداد المتهمين".

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