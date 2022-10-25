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الأردن يدين العدوان والاقتحامات الصهيونية المستمرة للمدن الفلسطينية

الأردن يدين العدوان والاقتحامات الصهيونية المستمرة للمدن الفلسطينية
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوم الثلاثاء، الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينتي نابلس ورام الله فجر الثلاثاء.

العالم - الأردن

واستنكرت الخارجية الأردنية بشدة حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.

وحذرت الوزارة "من أن العنف لن يولد إلا المزيد من العنف، وأن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والإجراءات التي تكرس الاحتلال مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير تتحمل "إسرائيل" مسؤوليته، ويهدد الأمن والاستقرار، ويقتل ما تبقى من أمل بفرص تحقيق السلام العادل وبجدوى العملية السلمية".

وأكدت ضرورة وقف كيان الإحتلال كل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين وجميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض ما يسمى بـ"حل الدولتين" وفرص تحقيق السلام (التسوية).

وشددت على أهمية تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب الكيان الإسرائيلي، على أساس ما يسمى بـ"حل الدولتين"، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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