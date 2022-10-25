بانوراما.. ذكرى حراك تشرين العراقي والانقلاب العسكري في السودان

العالم - بانوراما

شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى، تظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لحراك تشرين لعام 2019.

وانتشرت قوات الأمن العراقية عند مداخل ساحة التحرير في وسط بغداد، وباشرت بإقامة الحواجز الإسمنتية.. فيما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية توجيهات إلى قوات الأمن بشأن التعامل مع المتظاهرين وتأمين الحماية اللازمة لهم.

ويستضيف برنامج بانوراما في القسم الأول منه الباحث في الشؤون السياسية غازي اللامي من بغداد.

هذا وشهدت مدن سودانية عدة بما فيها العاصمة الخرطوم تظاهرات واحتجاجات حاشدة في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أطاح من خلاله عبدالفتاح البرهان بحكومة حمدوك المدنية.

وشهدت التظاهرات أعمال عنف حيث واجهت قوات الأمن المتظاهرين الذين تحدثت مصادرهم عن انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الأمن بحقهم.

ورغم مرور عام على الانقلاب إلا أن شيئا لم يتغير بموازاة غرق البلاد في المزيد من أزماتها السياسية والاقتصادية العميقة.

وبهذا الشأن يحاور البرنامج في محوره الثاني الباحث في الشأن السوداني من مينيسوتا منتصر عبد الماجد قاسم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.