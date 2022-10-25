روسيا: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تزعزع الاستقرار في المنطقة

العالم - سوريا

ونقلت روسيا اليوم عن بوليانسكي قوله: إن الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك المجال الجوي في سورية، والدول العربية المجاورة تعتبر من العوامل الإضافية المزعزعة للاستقرار في سورية، حيث يتم تنفيذ ضربات ضد أهداف مدنية، مشيراً إلى أن السوريين خاطبوا مراراً الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الصدد.

وأضاف بوليانسكي: نعتبر أنه من غير المقبول ترك هذه الرسائل دون رد مناسب، علاوة على ذلك في مسائل أخرى يعرب الأمين العام عن تقييماته بشكل أكثر نشاطاً وأحياناً دون انتظار موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.