الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أول اجتماع مع رئيس غينيا بيساو..

بوتين يعتزم تعزيز العلاقات مع جميع الدول الإفريقية

بوتين يعتزم تعزيز العلاقات مع جميع الدول الإفريقية
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، نظيره رئيس غينيا بيساو عمر سيسكو إمبالو، في العاصمة موسكو، في أول اجتماع على الإطلاق لزعيمي البلدين.

العالم - روسيا

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين وإمبالو، الذي يترأس حاليًا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بحثا جملة من القضايا الدولية والثنائية خلال اجتماعهم في العاصمة الروسية.

وقال بوتين، بحسب البيان، "مع احتفال بلدينا بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية العام المقبل، لا يزال يتعين علينا القيام بالكثير لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية".

وأضاف أن "روسيا عازمة على زيادة تطوير علاقاتها مع غينيا بيساو وجميع الدول الإفريقية".

وأشار إلى أن 400 مليون شخص يعيشون في الدول الأعضاء في مجموعة "إكواس"، ويبلغ مجموع الناتج الإجمالي المحلي لتلك الدول نحو 550 مليار دولار.

وقال بوتين لنظيره إمبالو "والأهم من ذلك كله هو أن معدل نمو حجم التجارة جيد جدًا. ونأمل تحقيق مساهمة كبيرة لتنمية العلاقات بين بلدنا وأعضاء المجموعة والقارة الإفريقية بأسرها بشكل عام خلال فترة رئاستكم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)".

بدوره، أكد رئيس غينيا بيساو أن بلاده تظل "شريكا ثابتا" لروسيا.

وحول الحرب في أوكرانيا، قال إن الصراع وما يترتب عليه من قضايا مثل توقف صادرات الحبوب والأسمدة "أعاقت التقدم" في جميع أنحاء العالم.

وأعرب عن أمله في "إيجاد طريقة لإقامة حوار" بين روسيا وأوكرانيا.

ومشيدا بدور روسيا ونفوذها في إفريقيا، قال إمبالو إنه يود مناقشة القضايا الأمنية في غرب إفريقيا مع بوتين.

وأضاف أن غينيا بيساو تريد شراء سفن حربية ومروحيات من روسيا، وهو اقتراح قال بوتين إنه "سيولى الاعتبار الواجب".

روابط ذات صلة

بوتين يعقد قمة ثلاثية مع علييف وباشينيان في موسكو

روسيا وسوريا توقعان اتفاقية مالية

بوتين: مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مع حالات إختناق.. إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر

إغلاق ميناء المكلا شرقي اليمن بعد رصد تحليق مسيرات

الكشف عن اتفاق على موعد جلسة البرلمان العراقي

أمير عبداللهيان: الاعلام لا ينقل احداث الساحة فحسب بل هو جزء مهم من الساحة

أول اجتماع مع رئيس غينيا بيساو.. بوتين يعتزم تعزيز العلاقات مع جميع الدول الإفريقية

أمريكا تمنع 3 ضباط سوريين من دخول أراضيها.. تعرف عليهم