محادثات ايرانية باكستانية للبحث في التعاون الاقتصادي

العالم - إیران

وحضر الاجتماع الذي جرى في مدينة كراتشي الثلاثاء، الدكتور طغياني عضو هيئة رئاسة اللجنة الاقتصادية واللجنة الخاصة للنهوض بالانتاج وازدهاره والدكتور قادري نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية والدكتور سليمي عضو اللجنة الاقتصادية والدكتور رئيسي عضو اللجنة الزراعية وحسين رمضاني نائب رئيس الغرفة التجارية لشؤون البرلمان والمحافظات والقنصل الإيراني العام في كراتشي حسن نوريان.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول زيادة العلاقات الاقتصادية والبرلمانية بين محافظة السند ومختلف المحافظات الإيرانية ، وخاصة أصفهان وهرمزجان وفارس.

ودعا الوفد البرلماني الايراني الوفد البرلماني لإقليم السند الباكستاني لزيارة الجمهورية الإسلامية الايرانية، الأمر الذي لاقى ترحيبًا من الجانب الباكستاني.

وتأتي زيارة الوفد الاقتصادي التجاري الايراني رفيع المستوى تلبية لدعوة من اتحاد الغرف التجارية الباكستانية.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق 3 أيام ، سيلتقي الوفد الاقتصادي والتجاري الايراني برئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة الباكستانية ، وممثلي البنك المركزي ، ومنظمة تنمية التجارة ، وغرفة تجارة كراتشي ووزير الصناعة والتجارة في الحكومة المحلية بولاية السند، لإجراء مشاورات مكثفة حول زيادة التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وستكون "لاهور" ، القلب الثقافي لباكستان وعاصمة ولاية البنجاب ، الوجهة الثانية للوفد الإيراني.