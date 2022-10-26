شاهد.. انفجارات تهز حقل عمر النفطي بريف دير الزور

العالم - خاص بالعالم

للمرة الثانية خلال ثلاثة ايام، تدوي اصوات الانفجارات قوية في قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل العمر في دير الزور شرقي سورية، فقد نقل المرصد السوري المعارض ان الانفجارات كانت قوية وسمعت في القاعدة دون معرفة الاسباب، مشيرا الى انه اعقب الانفجارات تحليق للطائرات المسيرة في اجواء المنطقة.

القاعدة غير الشرعية ذاتها، كانت تعرضت ليل الاحد الماضي للقصف بخسمة صواريخ على الاقل، وشوهدت الحرائق تندلع بداخلها وسط تصاعد اعمدة الدخان منها بحسب مصادر محلية قالت، ان تحليق مكثف للطيران الحربي الامريكي اعقب الهجمات الصاروحية.

وتحدثت وسائل إعلام سورية حينها ان مصدر القصف طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت مقرّ القاعدة بعدة صواريخ، وعلى الاثر قصفت القوات الامريكية الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور.



ومع كل استهداف تتعرض له القوات الامريكية في سوريا، تلجأ الى اتهام الحكومة السورية وايران وحلفائهما، في محاولة لتجاهل دور المقاومة الشعبية الاخذ بالتنامي.

يشار الى ان قواعد الاحتلال الامريكي في سوريا، تتعرض باستمرار للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة وخصوصا قاعد حقل العمر، ولا تكشف واشنطن عن خسائرها، لكن قبل شهرين، اعترفت باصابة جندي بعد تعرض موقعين لها للقصف بالمسيرات، احدهما في حقل العمر والثاني في حقل الغاز كونيكو شمال شرق دير الزور.

وتعتبر القوات الامريكية، منطقة دير الزور، منطقة استراتيجية كونها تقع على الحدود السورية.