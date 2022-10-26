رئيس بنك صهيوني سيتحدث أمام مؤتمر للاستثمار في السعودية

العالم - السعودية

وشهدت العلاقات بين كيان الاحتلال وبعض دول عربية في منطقة الخليج الفارسي تحسنا في السنوات الماضية، حيث وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني عام 2020.

وردا على استفسار من رويترز، أكد منظمو مؤتمر مستقبل الاستثمار اعتزام رئيس مجلس إدارة بنك "لئومي" سامر حاج يحيى الحضور، فيما أحجم بنك "لئومي"، وهو أحد أكبر بنكين لكيان الاحتلال، عن التعليق.

واشارت صحيفة النهار انه وفقا لجدول أعمال المؤتمر فإن من المقرر أن يتحدث حاج يحيى أمام جلسة بعنوان "تحويل البنوك والاستثمار من أجل اقتصاد مرن"، إلى جانب مسؤولين ماليين بارزين بما في ذلك من مجموعة "روتشيلد وشركاه" و"سوسيتيه جنرال" و"ويلز فارغو".

ويأتي انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر وسط خلاف علني بين الرياض وواشنطن بشأن قرار مجموعة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، وهي خطوة تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن تكون لها "عواقب" على العلاقات الأميركية السعودية.

وشارك في اليوم الأول من المؤتمر عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت، من بينهم جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جيه.بي مورغان" وديفيد سولومون رئيس "غولدمان ساكس" وجمع من الضيوف.