نابلس وغزة حاضرة بين جماهير فريقي سان جيرمان وسلتيك!

العالم - فلسطين

المباراة جرت وسط أجواء من التوتر، على خلفية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي انتقل إلى المدرجات عبر رسائل من مشجعين تجسدت في رفع أعلام فلسطين ولافتات كتبت عليها عبارات مؤيدة وداعمة للفلسطينيين وقضيتهم.

وتجنباً لأي تسييس أو تصعيد أو تجاوزات، قامت مديرية الشرطة الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بتقليص عدد الأماكن الخاصة بالمشجعين الإسرائيليين في مدرجات “بارك دو برينس” إلى 1650، وفقًا لـ RMC Sports. في هذا الإطار، تم حظر الأعلام الفلسطينية داخل الملعب.

إلا أن بعض المشجعين تمكنوا رغم الإجراءات المشددة، من رفع أعلام فلسطينية وأيضا ظهرت لافتة كبيرة في المدرجات من القماش كتب عليها: Gaza existe (غزة موجودة) و Gaza résiste (غزة تقاوم) و Free-Palestine.

وعلى المستطيل الأخضر كان التشويق هو سيد الموقف، تحديدا من جانب النادي الباريسي الذي اكتسح ضيفه بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة سجل فيها ميسي هدفين وكذلك فعل كيليان مبابي، من أهداف باريس سان جيرمان.

كما دعمت جماهير نادي سلتيك الأسكتلندي القضية الفلسطينية من خلال رفع يافطات دعم لمدينة نابلس، وذلك خلال مباراة الفريق، الثلاثاء، أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن لقاءات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.