شاهد.. السوداني يدقق الكابينة الوزارية في العراق

العالم – خاص بالعالم

واضاف ان هذه العملية تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارتي التعليم العالي والداخلية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. واوضح أن اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيدا جنائيا بحق أحدهم.

في التفاصيل، يبدو ان العراق وجد اخيرا السكة الصحيحة لعودة الهدوء الى البلاد واستقرار القرار السياسي بهدف التحضير للمرحلة القادمة.. رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اكد ان عملية التدقيق النهائي بشأن الكابينة الوزارية تجري وتتم عبر لجان مختصة. واضاف عبر مكتبه الاعلامي، ان هذه العملية تجري تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم الخميس. واوضح ايضا ان العملية تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارتي التعليم العالي والداخلية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. واشار السوداني الى ان اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيدا جنائيا بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. مشددا على انه سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة.

السوداني اكد خلال لقائاته في الفترة الاخيرة ان أولويات برنامج الحكومة العراقية المقبلة ستكون ملفات الكهرباء والصحة والخدمات البلدية ومكافحة الفساد، بالاضافة إلى محاسبة واستبدال الوزير في حال أخفق أو جنح إلى الفساد. واشار السوداني الى انه سيعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر العمل الجاد والشفاف، بعيدا عن التهويل والتزييف.

الإطار التنسيقي فوض السوداني بحرية الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم تتضمن أسماء مرشحيها، ليختار منهم أو يقترح مرشحين جددا. اما التيار الصدري فقد اعلن رفضه المشاركة في أي حكومة مقبلة، واعتبر تكليف السوداني تشكيل الحكومة إعادة للعراق إلى ما اسماه بالمربع الأول. ومنذ الانتخابات النيابية الاخيرة في العاشر من تشرين الاول - اكتوبر من العام الماضي، حالت الخلافات بين القوى السياسية وعلى راسها التيار الصدري دون تشكيل حكومة جديدة. وامام السوداني عدة نقاط واهداف يريد تحقيقها لعلى ابرزها اقرار الميزانية العامة، ثم تهيئة الاوضاع في البلاد سياسيا ولوجستيا وحتى دستوريا وشعبيا من اجل اجراء انتخابات مبكرة، وبحسب الخبراء ربما لا تحدث قبل نحو عام .