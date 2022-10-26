تركيا تعتقل رئيسة نقابة الأطباء لاتهامها الجيش باستخدام الكيماوي ضد الكرد

العالم - ترکیا

واعتقلت الشرطة فينكانسي بتهمة نشر "دعاية إرهابية" كجزء من تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، وفقاً لمكتب المدعي العام في أنقرة.

وأمضت خبيرة الطب الشرعي البالغة من العمر (63 عاماً) الكثير من حياتها المهنية في توثيق التعذيب وسوء المعاملة، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان في تركيا، كما عملت رئيسة لمؤسسة حقوق الإنسان في تركيا.

وفي الأسبوع الماضي، رفض المسؤولون الأتراك بشدّة المزاعم بأنّ الجيش التركي استخدم أسلحة كيماوية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.

واتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الطبيبة فينكانسي بالافتراء على القوات المسلحة التركية وإهانة بلدها "من خلال التحدث بلغة المنظمة الإرهابية".

ووجَّه دولت بهجلي، الزعيم القومي، المتحالف مع حزب إردوغان الحاكم، انتقادات شديدة لفينكانسي في خطاب ألقاه، أمس الثلاثاء.

وجاء اعتقال الطبيبة بعد يومٍ من مُداهمات للشرطة في عدّة مدن تركية واعتقال 11 صحفياً يعملون مع وسائل إعلام موالية للكرد.