العراق يبحث إنهاء 'مخيم الهول' شمالي سوريا

العالم - العراق

وقال الأعرجي إنه بحث مع حسين "ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، أضاف الأعرجي: "أكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزا للأمن والسلم الدوليين".

وتحتجز مليشيات "قسد" في مخيماتها شمال شرقي سوريا التي يعد "الهول" أبرزها، إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين، آلافاً من ارهابيي تنظيم "داعش" وعائلاتهم بينهم الكثير من الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم خوفاً من أن يرتد عليها إرهابهم، بعدما قدمت تلك الدول الدعم لهم في سورية.