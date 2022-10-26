إجراءات حظر أميركية جديدة على كيانات وشخصيات إيرانية

العالم – إيران

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت ما أسمتها عقوبات على مسؤولين في حرس الثورة الإسلامية ومسؤولين في السجون بالإضافة إلى كيانين مرتبطين بالمواصلات وخدمة الإنترنت وأكدت واشنطن أن هذه الإجراءات تأتي دعما لما أسمتها الاحتجاجات.

وكان كل من سجن مدينة بوشهر ومعهد راوين التعليمي وشركة سامان كستر سحاب برداز الكيانات الثلاث المدرجة على قائمة الولايات المتحدة للحظر.

كما وشملت القائمة هؤلاء الأشخاص:

سيد حشمت الله حياة الغيب

هدايت الله فرزادي

مورد فتحي

فرزين كريمي

محمد كاظمي

حسين مدرس خياباني

محمد حسين خسروي

سيد مجتبى مصطفوي

عباس نيلفروشان

محمد رضا أستاد

حيدر بسنديده

مرتضى بيري

أحمد شفاهي.

وتعتبر طهران الإجراءات الأميركية حربا إرهابية اقتصادية عليها، وقالت في وقت سابق إن سياسة الضغوط القصوى لواشنطن فشلت، وطالبتها مرارا وتكرارا بتغييرها.