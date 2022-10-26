سوريا...الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان "اسرائيلي" في سماء محيط دمشق

العالم-سوريا

وأضافت المصادر أن الدفاعات الجوية "تمكنت من إسقاط عدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي". دون أن يذكر تفاصيل عن المواقع المستهدفة.

وفي 21 من الشهر الجاري أعلن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف: "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكان الجيش السوري أعلن في 16 من الشهر الماضي أن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى الى مقتل 5 عسكريين سوريين".