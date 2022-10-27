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ابن سلمان يلعب لعبة خطيرة مع امريكا، فهل يدرك خطورتها؟

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

ما الذي يحصل بين السعودية والولايات المتحدة. توتُرٌ وهجماتٌ متبادلة على وسائل الإعلام.

خاص العالم

آخر عناوين العلاقة المتوترة بين البلدين ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسخر دائما من الرئيس الأميركي جو بايدن في الجلسات المغلقة، فيما كشفت سفيرة الرياض في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بأن الخلافات موجودة بين البلدين.

موضوع سخرية ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي أثار تعليقات كثيرة على مواقع التواصل، هنا "جمال" علق: هو (أي ولي العهد) يلعب في لعبة خطيرة مع امريكا. اتمنى انه يدرك العواقب.

"روني رايلي" علق أيضا: محمد بن سلمان إرهابي ويجب على بايدن أن ينقب عن النفط لا أن يجثو على ركبتيه للإرهابيين من أجل النفط.

أما "مارغريت أوبرن" فغردت: بايدن سوف يدمر كل علاقة حلفاء لدينا! وسيرفع العقوبات عن فنزويلا ويستخدم احتياطنا النفطي الاستراتيجي.

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