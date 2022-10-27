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فيديو جديد يكشف لحظة دخول إرهابي مسلح إلى مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

هاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

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