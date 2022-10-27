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الرئيس اللبناني يتسلم من هوكشتاين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية

الرئيس اللبناني يتسلم من هوكشتاين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

تسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون، من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الرّسالة الأميركيّة الرّسميّة في ما يتعلّق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

العالم - لبنان

ووقع ميشال عون اليوم الخميس الرسالة الأميركية الرسمية التي تسلمها من أموس هوكشتاين في ما يتعلق بترسيم الحدود وسلّمها الى الوفد اللبناني.

وأعلن ذلك نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب في مؤتمر صحفي من قصر بعبدا، أن رئيس الجمهورية ميشال عون وقّع الرسالة الأميركية الرسمية التي تسلّمها من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وسلّمها الى الوفد اللبناني.

وأشار بو صعب، إلى أنّ الرئيس عون كلّف وفداً باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة، وستكون هناك رسالة أيضاً للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية.

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الرئيس اللبناني يتسلم من هوكشتاين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية

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