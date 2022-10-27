رئيسي: لن نسمح بوقف مسار التقدم والتنمية في البلاد

العالم - ايران

واضاف السيد رئيسي اليوم الخميس في مراسم افتتاح خمسة محطات توليد الكهرباء الحرارية بسعة 1026ميغاواط في محافظة زنجان شمال غرب البلاد، اضاف: ان الهدف من وراء اعمال الشغب في ايران هو وضع عقبات امام مسار التقدم العلمي والخلل فی عمل ابناء الشعب الايراني.

وقدم رئيس الجمهورية تعازيه لاسر ضحايا الهجوم الارهابي على مرقد السيد احمد بن موسى (شاهجراغ) عليه السلام في مدينة شيراز جنوب ايران واكد ان اعمال الشغب واثاة الفوضى تمثل ظلما للعلم والعمل وامن الابرياء ونرى ضلوع ودور العدو في هذه الاعمال بشكل واضح لاننا نعمل على توفير فرص العمل في البلاد بينما العدو يسعى وراء سلب هذه الفرصة.

وتابع قائلا ان اثارة اعمال العنف في البلاد توفر فرصة للجماعات الارهابية واضاف كنا شهدنا في اطار هذه الاعمال الهجوم الارهابي على مرقد السيد احمد بن موسى عليه السلام في شيراز واستهداف الابرياء وعقب ذلك تبنى تنظيم داعش الارهابي مسؤولية هذا الهجوم.

وشدد بالقول ان العمل والانتاج والتقدم العلمي وباقي الانشطة العلمية والاقتصادية والثقافية يستدعي ضمان الامن والاستقرار في البلاد داعيا الشعب الايراني الى التحلي باليقظة اذ ان الاعداء يسعون من خلال حياكة المؤامرات و اثارة الفتن الحؤول دون تقدم البلاد وتطورها.

واضاف ان حضوري في مراسم افتتاح المحطة الحرارية لانتاج الكهرباء في محافظة زنجان يحمل رسالة وهي انني اؤكد لجميع النشطاء والمنتجين والمهندسين والموظفين والعمال في البلاد أنه يجب ألا تثني عزيمتكم لان ابناء الشعب الايراني لن يسمحوا بوقف مسار التقدم في البلاد.