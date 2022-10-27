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لبنان يصف توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع الاحتلال بالتاريخي

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

وقع لبنان الرسالة الرسمية لنص اتفاقة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع الكيان الصهيوني المحتل بعد أن تسلمها من الجانب الامريكي.

العالم- لبنان

الرسالة وقعت من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون وكبير المفاوضين اللبنانيين الياس ابو صعب، بعد تسلمها من الوسيط الامريكي اموس هوكشتاين في القصر الجمهوري اليوم.

وقال ابو صعب إن الرسالة اصبحت رسمية بعد توقيعها، مؤكدا أنها ذات الرسالة التي نشرت عبر الإعلام ولا شيء جديد فيها.، مشيرا الى أن عون كلف وفدا للذهاب إلى الناقورة لتسليمها لهوكشتاين هناك، واصفا الاتفاق بالتاريخي.

بدوره وصف هوكشتاين اليوم بالتاريخي أيضا، معتبرا أن الاتفاق يوفر الاستقرار على جانبي الحدود وألا وجود فيه تقضي بتأجيل التنقيب أو أخذ عائدات الغاز من لبنان.

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