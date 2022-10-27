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ميقاتي يستقبل هوكشتاين في السراي الحكومي

ميقاتي يستقبل هوكشتاين في السراي الحكومي
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

إستقبل  رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية أموس هوكشتاين صباح اليوم في السرايا،  في حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ، السفيرة  الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، مستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر، والوفد الأميركي المرافق لهوكشتاين.

العالم_لبنان

وفي خلال الاجتماع شكر ميقاتي هوكشتاين على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل الى انجاز الترسيم.

وقال: نأمل ان يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الازمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد.

واضاف: ان التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة اصدقاء لبنان حقق هذه الخطوة النوعية الاساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب.

واكد ان الاهتمام الشخصي للرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية.

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