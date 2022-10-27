سماء سوريا مسرحاً لصواريخ الاحتلال مع اقتراب انتخابات الكنيست

خاص العالم

مصدر عسكري سوري أوضح أن الكيان الإسرائيلي نفذ فجرا عدوانا جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفا بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ. كما أكد أن الإعتداء لم يوقع خسائر بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات.

عدوان سبقه آخر قبل أيام استهدف برشقات صاروخية، نقاطا في محيط العاصمة دمشق، وأدى إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، تلاه مباشرة دوي انفجارات في أكبر قاعدة للاحتلال الامريكي في سوريا، في حقل العمر النفطي، بريف دير الزور شرقي البلاد، مصادر محلية أوضحت أنه تبع الانفجارات اندلاع حرائق وتحليق للطيران الامريكي المسير في المنطقة.

سلسلة الاعتداءات بدأت قبل نحو اسبوع بعد انقطاع لأكثر من شهر، حيث اعلنت مصادر عسكرية التصدي لاهداف معادية اسرائيلية، في سماء دمشق، وأنه نفذ عبر رشقات صاروخية من اتجاه بحيرة طبريا، في المقابل تعرضت القاعدة الأمريكية غير الشرعية والأكبر في سورية للقصف بخسمة صواريخ على الاقل ليل الاحد الماضي، مصادر محلية قالت ان تحليقا مكثفا للطيران الحربي الامريكي اعقب الهجمات الصاروحية.

القواعد الأمريكية في سورية باتت عرضة للاستهداف بشكل متكرر مؤخرا، لا سيما قاعدة حقل العمر التي تعتبر الأكبر في سورية، عبر صواريخ أو طائرات مسيرة، فقد انقضى أغسطس الماضي عن استهداف هجوم صاروخي لقاعدة حقل كونيكو النفطي الأمريكية، أدى بحسب تقارير صحفية أمريكية إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية وأضرار مادية.