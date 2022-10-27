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الرئيس الايراني: نواجه اليوم حرب الارادات

الرئيس الايراني: نواجه اليوم حرب الارادات
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الايراني اية الله ابراهيم رئيسي اننا نواجه اليوم حرب الارادات ولاشك ان ايران ستحقق النصر في هذه الحرب بفضل شعبه الواعي الذي يمتلك ارادة صلبة.

العالم- ايران

واضاف رئيسي اليوم الخميس في مراسم افتتاح مشاريع في مجال الطاقة والمحطات الحرارية في زنجان شمال غرب البلاد: ان العدو عندما يشهد تقدم الشباب الايراني في مختلف المجالات العلمية والصناعية والتكنولوجيا يسعىلحياكة المؤامرات لعرقلة هذا التقدم.

وندد رئيس الجمهورية بالهجوم الارهابي بمدينة شيراز واضاف: ان تنظيم داعش الارهابي تبنى هذا الهجوم ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من صنع داعش وقدم الدعم له لاثارة الفوضى وانعدام الامن في المنطقة؟

وتابع ان الشعب الايراني واحرار العالم يتسائلون كيف تتشدق امريكا بحقوق الانسان بينما هي التي اعلنت رسميا انها صنعت داعش. الم يكن هولاء الشهداء في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في شيراز اناس ابرياء؟

واضاف ان سجل امريكا حافل بارتكاب الجرائم.

يذكر ان ارهابي مسلح هاجم مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.

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