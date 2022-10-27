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عُمان تعزي إيران بالهجوم الارهابي في مدينة شيراز

عُمان تعزي إيران بالهجوم الارهابي في مدينة شيراز
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أعربت سلطنة عُمان عن تعازيها لإيران في ضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز (جنوب).

العالم- ايران

وأعربت الخارجية العمانية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة في الهجوم الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز جنوب إيران مساء أمس الأربعاء.

وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية موقفها الثابت في إدانة العنف والإرهاب بكل أشكاله.

وهاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.

كما اصدرت الخارجية الاماراتية بيانا نددت فيه بشدة الهجوم الارهابي في شيراز واكدت ان الامارات العربية المتحدة تدين بشدة مثل هذه الجرائم وترفض جميع اعمال العنف والارهاب التي تهدف الى زعزعة الامن وتتعارض مع القيم الانسانية.

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