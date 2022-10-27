المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يدن الاعتداء الارهابي في شيراز

العالمِ_لبنان



ورأى الخطيب في الاعمال الإرهابية المتنقلة بين الدول الإسلامية استمرار لمحاولات فاشلة لبث الفتن بين المكونات الوطنية والإسلامية مما تستدعي تعاون هذه الدول لاجتثاث الإرهاب التكفيري ، مطالبا علماء المسلمين بتحمل المسؤولية الوطنية والاسلامية للقيام بكل ما من شأنه توحيد الصف الاسلامي في مواجهة العصابات التكفيرية .

و استنكر العدوان الصهيوني على سوريا الذي يستكمل حلقات عدوانه المستمرة التي تتماهى مع العمليات الإرهابية التكفيرية في ضرب استقرار سوريا وسيادتها.

واكد الخطيب ان العدوان الإسرائيلي المتواصل على سوريا يؤكد من جديد ان الكيان الغاصب مصدر الشر في منطقتنا وتهديد لامنها واستقرارها ، وعدوانه المتنقل من سوريا الى فلسطين سيرتد نارا على وجود كيانه الغاصب .

وتابع: نحن، اذ نضع الاعتداءات الاسرائيلية برسم الامم المتحدة المطالبة بادانة اسرائيل ولجم عدوانها وعدم الاكتفاء بتسجيل الانتهاكات والدعوة الى ضبط النفس، فاننا نطالب قادة العرب والمسلمين بالوقوف مع سوريا وعدم التخلي عنها.

ونوه الخطيب بالتصدي البطولي للجيش العربي السوري في احباط العدوان الإسرائيلي ومنعه من تحقيق أهدافه.