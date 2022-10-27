إتفاق ترسيم الحدود البحرية إنجاز تاريخي لـ لبنان+ فيديو

العالم – لبنان

بعد أشهر من الأخذ والرد والمفاوضات وتحت تهديد مسيرات المقاومة.. وقع رسميا نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتم توقيعها من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون وكبير المفاوضين اللبنانيين إلياس أبوصعب، بعد تسلمها من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

وقال أبوصعب إن عون كلف وفداً للذهاب إلى الناقورة لتسليم الاتفاقية لهوكشتاين هناك، واصفاً الاتفاق بالتاريخي.

بدوره أكد هوكشتاين أن الاتفاق يوفر الاستقرار على جانبي الحدود، ولا بنود فيها تقضي بتأجيل التنقيب أو أخذ عائدات الغاز من لبنان، الذي بات بإمكانه الاستفادة من ثروته الطبيعية في مياهه الإقليمية.

هوكشتاين التقى أيضا برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وعبر خلال الاجتماع عن تقديره لجهود التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، معتبراً أن لبنان سيستفيد منه اقتصاديا.. فيما التقى أيضاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي عبر عن أمله بأن يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط بما يساهم في حل الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبكامل هيئتها صادقت أيضاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، واعتبرت أن ما تم هو إنجاز تاريخي ودبلوماسي واقتصادي لها.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد أن لبنان، اعترف بكيانه من خلال الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية.. إلا أن لبنان أكد أكثر من مرة وعلى أعلى المستويات أنه ليس اعترافاً بالكيان، وقال الرئيس عون إن التوقيع لن يغير السياسة الخارجية لبلاده، التي لا تزال رسميا في حالة حرب مع إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كلا الطرفين عليه.

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