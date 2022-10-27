المفوضية الأوروبية تعتزم معاقبة دولة الامارات

العالم - اوروبا

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن رسالة من المفوض الأوروبي للاستقرار المالي، مايريد ماكغينيس، الموجهة إلى مدير منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية (TI) في الاتحاد الأوروبي، فأن بروكسل "ستقترح قريبا على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إضافة الإمارات إلى قائمة الدول الثالثة بدرجة عالية من المخاطر".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء بسبب مزاعم حول مساعدة الإمارات لروسيا في الالتفاف على العقوبات.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الشفافية الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى لبروكسل إن الإمارات ليس لديها أنظمة مناسبة لمكافحة غسيل الأموال.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فإن إدراج الإمارات المحتمل في القائمة قد يحد من إمكانية الوصول إلى الأنظمة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي.