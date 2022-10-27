السيد الحكيم: تمنياتنا للحكومة العراقية الجديدة بالتوفيق والنجاح

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم في بيان: "نكبر في السوداني وبفريقه التفاوضي حسم ملف تشكيل الحكومة خلال أسبوعين، في سابقة لم تشهدها الحكومات السابقة".

وتابع السيد الحكيم: مع تشكيل الحكومة وإنهاء حالة الإنسداد السياسي نود التأكيد والتذكير بالنقاط الآتية:

1- على جميع القوى السياسية أن تضع مصلحة الوطن والشعب نصب أعينها ، وأن تقدمها على أي مصلحة حزبية أو فئوية، وأن تدعم مسارات الإصلاح ومكافحة الفساد وخدمة المواطنين.

2- في الوقت الذي نجدد فيه دعمنا وإسنادنا لحكومة السوداني فهي مطالبة بأن تكون خير وصل بين النظام السياسي والجمهور وتعمل على استعادة الثقة وتجسير العلاقة، وإدامة الحوار والتواصل مع القوى المعترضة، فالتأييد والإعتراض نابع من توجه وطني لخدمة الوطن والمواطن، كما ونحث دولته على فتح قنوات الحوار والتواصل مع دول الجوار والمنطقة والعالم والإنطلاق من ثابت المصلحة الوطنية وحفظ السيادة العراقية.

3- الحكومة مطالبة بمكافحة الفساد وضرب حيتانه وتجفيف منابعه ودعم المؤسسات الرقابية والتشريعية ووسائل الإعلام لاستعادة الأموال المنهوبة على وفق القانون بعيدا عن التسقيط واللغة الثأرية والتشفي.

4- نؤكد ضرورة تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والإقتصادية والتنموية والعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لأن تجد القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين نفسها على مدرج التنفيذ سيما تلك المعطلة لأسباب سياسية وأخرى مجهولة منذ دورات برلمانية سابقة".

واختتم السيد الحكيم قائلاً: "تمنياتنا لحكومة السوداني بالتوفيق والنجاح وتحقيق ما يصبو إليه أبناء شعبنا".