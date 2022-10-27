توقيت وأبعاد اعتداء شيراز، وتشكيل الحكومة العراقية

العالم - بانوراما

هذا وأكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آيةالله السيدعلي خامنئي أنه ستتم معاقبة مرتكبي جريمة الاعتداء على مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام المعروف بشاه تشراغ بمدينة شيراز، وشدد آيةالله خامنئي عبر بيان على ضرورة التصدي بحزم لأسباب مثل هذه الأحداث، هذا كما أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجريمة لن تمر دون رد، كما رأى وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان أن الجريمة كشفت عن النوايا الشريرة لمروجي الإرهاب والعنف في إيران.

ويستضيف البرنامج في الملف الأول الخبير الاستراتيجي من طهران العميد المتقاعد حسين كنعاني مقدم.

ويتطرق الملف الثاني إلى المصادقة على الحكومة العراقية الجديدة والمطالب والتحديات والاستحقاقات التي تواجه هذه الحكومة.

حيث نالت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني الثقة من البرلمان العراقي، في جلسة حضرها 253 نائبا، كما صوت المجلس على المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة، وبعد التصويت على الثقة ادى السوداني والوزراء المكلفين اليمين الدستورية.

ويستضيف البرنامج في هذا الملف من بغداد الباحث والمحلل السياسي محمد الياسر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.