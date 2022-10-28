الغرب يفشل في ربط ايران بالحرب في اوکرانيا

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وكان وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن قد ادعی ان العالم شهد في الايام الاخيرة "عدداً كبيراً من الهجمات الروسية علی مناطق مدنية في اوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة ايرانية الصنع".

وفي وقت سابق، تحدث البيت الابيض عن وجود جنود ايرانيين في شبه جزيرة القرم لمساعدة القوات الروسية في التعامل مع المسيرات الايرانية.

ودعت اوروبا الی اجراء تحقيق دولي في قضية استخدام روسيا لطائرات مسيرة ايرانية في ضرب أهداف اوكرانية. ثلاث دول اوروبية هي بريطانيا وفرانسا والمانيا دعت الامم المتحدة الی التحقيق في هذه الاتهامات. وفي رسالة وقع عليها مبعوث الدول الثلاث لدی الامم المتحدة، ايدت الدول دعوة اوكرانيا لاجراء مثل هذا التحقيق قائلة ان استخدام الطائرات المسيرة ينتهك قرار مجلس الامن رقم 2231.

لكن سفير ايران الدائم لدی الامم المتحدة أمير سعيد ايرواني اعلن ان ايران رفضت بشكل قاطع المزاعم غيرالصحيحة والتي لاأساس لها حول نقلها طائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب في اوكرانيا معبراً عن خيبة أمله بسبب محاولة هذه الدول في الاونة الاخيرة شن حملة تضليل ضد ايران.

ودعی وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان اوكرانيا الی تقديم وثائقها بشأن استعمال مسيرات ايرانية في الحرب وقال في اتصال هاتفي مع نظيره الكرواتي غردان غرليج ان ايران تعارض بشدة الحرب وتسليح أحد طرفيها وأضاف ان ايران لديها تعاون دفاعي مع روسيا منذ سنوات لكنها لم تدعمها في الحرب علی اوكرانيا ونفی عبداللهيان ان تكون بلاده قد زودت موسكو بأي نوع من الاسلحة لاستعمالها في الحرب ضد اوكرانيا.

هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ان ايران تؤيد السلام والانهاء الفوري في اوكرانيا من خلال عملية سياسية.