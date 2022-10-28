السعودية والصين تبحثان تعزيز العلاقات

العالم - السعودية

جااء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى الذي تم عبر الاتصال المرئي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وحسب ما أفادت وكالة الانباء السعودية، بأنّ "الاجتماع بين الوزيرين استعرض العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين".

وأضافت أنّ الاجتماع " بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والصين، وشهد توقيع برنامج العمل التنفيذي للجنة الشؤون السياسية" دون مزيد من التفاصيل.

وواتفق وزير الطاقة السعودي ونظيره الصيني على مواصلة جهود التعاون للحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط، وأشارا إلى أنّ المملكة "تظل الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين".

وهذا ثالث لقاء بين مسؤولين بارزين في السعودية والصين خلال أسبوعين.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استقبل نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، سفير الصين لدى الرياض، تشن وي تشينغ، وبحثا تعزيز العلاقات، و"المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الجاري، اجتمع عبر اتصال مرئي وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الصيني جانغ جيان هوا، أكدا خلاله على أهمية إمدادات النفط الموثوق بها على المدى الطويل في جلب الاستقرار للأسواق.

وكرر وزير الطاقة السعودي خلال الاتصال، تأكيده على أنّ مجموعة أوبك+ تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة، وذلك في تصريحات أدلى بها من نيودلهي.

ونشب خلاف بين واشنطن والرياض منذ اتخاذ أوبك+ قراراً بخفض الإنتاج رغم أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حاولت إلى أن يؤجل التكتل هذا القرار لمدة شهر، بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.