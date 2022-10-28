النائب الأول لرئيس الجمهورية: سنتصدى بحزم للضالعين في الجريمة الارهابية في شيراز

العالم - ايران

وقال مخبر في تصريح له لدى وصوله مساء الخميس إلى مطار شيراز جنوب ايران: "إن أمن النظام ليس موضوعا نجامل فيه، وحتى الآن كل من حاول المساس به قد ندم على ذلك.

وفي إشارة إلى الحادث الإرهابي الذي وقع في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليهما السلام، قال: إن هذه الجريمة اللاإنسانية الفظيعة سيتم الرد عليها بالتأكيد برد حاسم.

وأكد مخبر باننا سنتعامل بحزم مع جذور هذا الحادث واضاف: سيتم التعويض عن هذا الحادث بحيث لا يفكر احد بارتكاب مثله.

وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية قد وصل مساء الخميس إلى مطار "الشهيد دستغيب" الدولي في شيراز لمتابعة ابعاد العملية الإرهابية التي استهدفت مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليهما السلام.

وفي هذه الزيارة، تلقى النائب الأول لرئيس الجمهورية، الذي يرافقه وزير الداخلية ، تقريرا حول العملية الإرهابية وقام بزيارة الجرحى والتقى بأسر الشهداء.

يذكر ان الهجوم الارهابي الذي استهدف زوار مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليهما السلام (شاهجراغ) في مدينة شيراز مساء الاربعاء ادى الى استشهاد 15 شخصا واصابة 26 آخرين بينهم نساء واطفال.