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البيت الأبيض: لا نية لنا لتخفيف العقوبات ضد سوريا أو الانسحاب من أراضيها

البيت الأبيض: لا نية لنا لتخفيف العقوبات ضد سوريا أو الانسحاب من أراضيها
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن واشنطن لا تعتزم تخفيف العقوبات المفروضة ضد سوريا، أو سحب قواتها من أراضيها.

العالم - سوريا

وأشار كيربي، إلى أن الوجود الأمريكي في سوريا ليس كبيرا، فهنالك "ألف جندي أمريكي فقط" يتواجدون في مناطق محدودة.

وأضاف أن مهمة هؤلاء الجنود تقتصر على قتال تنظيم "داعش" الإرهابي، والمحظور ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل في روسيا أيضا.

وادعى أن البيت الأبيض ليس لديه النية لتغيير موازين القوى في سوريا، إنما يعتزم الاستمرار في ملاحقة هذه الجماعة الارهابية.

وترفض الحكومة السورية الوجود العسكري الأمريكي المحتل وغير الشرعي على أراضيها، وأدانت مرارا وتكرارا الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوري، وتطالب بانسحابها الفوري دون قيد أو شرط.

وكعادتها تتعذر الولايات المتحدة بالوجود الروسي في سوريا، متناسية أن هذا الوجود جاء بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد، وبموافقة الحكومة السورية المنتخبة من قبل شعبها، ولم تأت بها على ظهور دباباتها كما فعلت أمريكا عندما غزت العراق عام 2003.

المصدر: وكالة "تاس"

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البيت الأبيض: لا نية لنا لتخفيف العقوبات ضد سوريا أو الانسحاب من أراضيها