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حركة الأمة استنكرت جريمة شيراز..

الإرهاب المتنقل بين الدول الإسلامية استمرار لمحاولات بث الفتن الفاشلة

الإرهاب المتنقل بين الدول الإسلامية استمرار لمحاولات بث الفتن الفاشلة
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

ندد الامين العام لـ ركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، في تصريح اليوم الجمعة ، بالعدوان الإرهابي الذي استهدف زوار مرقد شاه جراغ بن الإمام موسى الكاظم، في مدينة شيراز الإيرانية، وأزهق حياة مؤمنين أبرياء في ضريح مبارك.

العالم _ لبنان

وحمّل جبري الكيان الصهيوني والقوى العالمية الاستكبارية مسؤولية دعم مثل هذه الجرائم، وكل ما يضرب الاستقرار في الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكداً أن الأعمال الإرهابية المتنقلة بين الدول الإسلامية هي استمرار لمحاولات فاشلة لبث الفتن بين المكونات الإسلامية، ما يستدعي تعاون هذه الدول لاجتثاث الإرهاب التكفيري، مطالباً علماء المسلمين بتحمل مسؤولياتهم الشرعية للقيام بكل ما من شأنه توحيد الصف الإسلامي في مواجهة العصابات التكفيرية، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي، لا سيما الدول المتضررة من آفة الإرهاب، للتآزر والتكاتف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والحد من آثاره التدميرية على أمن واستقرار الشعوب.

وتوجه الشيخ جبري بالتعازي للسيد علي الخامنئي وعوائل الشهداء، وقيادة الجمهورية الإسلامية، والشعب الايراني العزيز، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن "يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

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