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الجهاد الإسلامي تُدين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز

الجهاد الإسلامي تُدين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، الاعتداء الوحشي الارهابي الذي استهدف زوار مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز الايرانية.

العالم - ايران

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن استهداف الآمنين والعزل من نساء وشيوخ وأطفال عمل نذل وجبان ولا يمت للإسلام وللإنسانية بأي صلة.

وتقدمت بخالص التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية قيادة وشعباً ولعائلات الضحايا الأبرياء، سائلةً الله تعالى لهم جميعاً الرحمة الواسعة.

هذا وأدانت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" بشدّة الهجوم الذي استهدف مزار "شاهجراغ" بمدينة شيراز جنوب إيران، وخلّف عدداً من الشهداء والجرحى.

وأعربت الحركة في تصريح صحفي، يوم الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية قيادة وشعباً، ولعائلات الشهداء، سائلةً الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وفي مساء يوم الأربعاء ( 26 اكتوبر) هاجم ارهابي مسلح الزوار في مرقد السيد احمد بن موسى (شاهجراغ) (ع) في مدينة شيراز ، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصًا بينهم عدة نساء وأطفال ، وأصيب 26 اخرون.

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