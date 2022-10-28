المفاعيل الاستراتيجية لإنجاز الترسيم بين لبنان والعدو

العالم – مع الحدث

وبعد الاذعان المذل للعدو باعتراف مؤيدي الاتفاق ومعارضيه على السواء في الكيان الاسرائيلي.

فما المفاعيل الاستراتيجية لاتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والكيان؟ كيف فرضت المقاومة شروطها ومكنت لبنان من تحقيق هذا الانتصار؟ أي مكاسب سياسية واقتصادية سيحققها لبنان من الترسيم البحري؟ وهل يؤسس المنجز اللبناني لمرحلة جديدة في الصراع مع العدو؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى ملف اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسام اسماعيل – أكاديمي وكاتب سياسي

حسن حجازي – مختص بالشؤون الإسرائيلية

غسان عطا الله – وزير لبناني سابق