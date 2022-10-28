الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المفاعيل الاستراتيجية لإنجاز الترسيم بين لبنان والعدو

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أنجز ملف الترسيم الحدود البحرية بين الكيان ولبنان رسميا، ما يؤسس لمرحلة جديدة بعد الانتصار الذي حققه لبنان دولة وشعبا ومقاومة كما قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

العالم – مع الحدث

وبعد الاذعان المذل للعدو باعتراف مؤيدي الاتفاق ومعارضيه على السواء في الكيان الاسرائيلي.

فما المفاعيل الاستراتيجية لاتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والكيان؟ كيف فرضت المقاومة شروطها ومكنت لبنان من تحقيق هذا الانتصار؟ أي مكاسب سياسية واقتصادية سيحققها لبنان من الترسيم البحري؟ وهل يؤسس المنجز اللبناني لمرحلة جديدة في الصراع مع العدو؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى ملف اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسام اسماعيل – أكاديمي وكاتب سياسي

حسن حجازي – مختص بالشؤون الإسرائيلية

غسان عطا الله – وزير لبناني سابق

روابط ذات صلة

كيف تفاعل اللبنانيون والإعلام العبري مع ترسيم الحدود؟

عون: أخذنا حقنا بـالترسيم وثبتناه.. وأعطينا أملا جديدا للبنانيين

إتفاق ترسيم الحدود البحرية إنجاز تاريخي لـ لبنان+ فيديو

بعد 12 عاماً من المفاوضات: توقيع الترسيم البحري بين لبنان وفلسطين المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السينما الايرانية تستنكر العمل الارهابي للوهابيين والتكفيريين في شيراز

شاهد بالفيديو… الكابينة الوزارية العراقية الجديدة بعد نيلها ثقة البرلمان

برلماني ايراني: آمرو أعمال الشغب شركاء في العمل الإرهابي في شيراز ويجب محاكمتهم

الجهاد الإسلامي تُدين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز

قتيل وأربعة جرحى في هجوم بسكين قرب ميلانو الإيطالية

مقتل سودانيين اثنين وسط القاهرة