وزير الحرب "الإسرائيلي" يعلن من أنقرة استئناف التعاون الأمني مع تركيا

العالم - ترکیا

وقال غانتس عقب اجتماعين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه خلوصي أكار “على مدى أكثر من عقد لم تكن هناك علاقات أمنية رسمية”.

وعلى الرغم من أن زيارة غانتس إلى أنقرة كانت معلنة سابقاً ومقررة منذ مدة، إلا أن لقاءه مع الرئيس التركي كان مفاجئاً، إذ لم يعلن سابقاً عن وجود لقاء من هذا القبيل على جدول الزيارة التي كانت ستقتصر على لقاء وزير الحرب الإسرائيلي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة.

وبحسب التلفزيون الرسمي التركي، استقبل أردوغان غانتس في المجمع الرئاسي بحضور وزير الدفاع التركي في لقاء جرى بعيداً عن عدسات المصورين ولم يعقبه أي تصريحات صحافية أو مؤتمر صحافي أو بيان مشترك، فيما اكتفت الرئاسة التركية بنشر صورة ثلاثية لأردوغان مع اكار وغانتس.