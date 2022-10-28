الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الحرب "الإسرائيلي" يعلن من أنقرة استئناف التعاون الأمني مع تركيا

وزير الحرب
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في زيارة خاطفة لأنقرة الخميس عن حقبة جديدة في العلاقات الأمنية مع تركيا بعد انقطاع استمر عقدا.

العالم - ترکیا

وقال غانتس عقب اجتماعين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه خلوصي أكار “على مدى أكثر من عقد لم تكن هناك علاقات أمنية رسمية”.

وعلى الرغم من أن زيارة غانتس إلى أنقرة كانت معلنة سابقاً ومقررة منذ مدة، إلا أن لقاءه مع الرئيس التركي كان مفاجئاً، إذ لم يعلن سابقاً عن وجود لقاء من هذا القبيل على جدول الزيارة التي كانت ستقتصر على لقاء وزير الحرب الإسرائيلي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة.

وبحسب التلفزيون الرسمي التركي، استقبل أردوغان غانتس في المجمع الرئاسي بحضور وزير الدفاع التركي في لقاء جرى بعيداً عن عدسات المصورين ولم يعقبه أي تصريحات صحافية أو مؤتمر صحافي أو بيان مشترك، فيما اكتفت الرئاسة التركية بنشر صورة ثلاثية لأردوغان مع اكار وغانتس.

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي تُدين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. البرلمان العراقي يعلن ثقته بحکومة السوداني

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين وسط أنباء عن تجربة نووية جديدة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 28-10-2022

تسيير رحلات جوية بين قشم الايرانية والعاصمة القطرية

وزير الحرب "الإسرائيلي" يعلن من أنقرة استئناف التعاون الأمني مع تركيا

رئيس جمهورية العراق: تشكيل حكومة السوداني خطوة أساسية لتجاوز الأزمات