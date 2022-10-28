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رئيس جمهورية العراق: تشكيل حكومة السوداني خطوة أساسية لتجاوز الأزمات

رئيس جمهورية العراق: تشكيل حكومة السوداني خطوة أساسية لتجاوز الأزمات
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أكّد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، إن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، ويجب أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين وطموحاته.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأخير استقبل، في قصر السلام ببغداد، رئيس المكتب السياسي لحزب دعاة الإسلام تنظيم العراق خضير الخزاعي الذي أعرب عن خالص تهانيه الى عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية ومباشرته مهام مسؤولياته".

وبحسب البيان، أعرب رشيد عن "شكره وتقديره إلى خضير الخزاعي على مشاعره الطيبة"، مشيراً الى ان "الظرف الراهن يستوجب تعزيز وحدة الصف الوطني والتغلّب على الصعوبات، والعمل على ترسيخ الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين".

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