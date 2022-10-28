الصين تعلن دعمها لإنضمام السعودية لمجموعة "بريكس"

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، في الجلسة العامة لنادي النقاش الدولي "فالداي" إنه يؤيد دخول السعودية المحتمل إلى بريكس.

وقال الدبلوماسي الصيني: "بصفتها الدولة التي تترأس بريكس هذا العام، تدعم الصين بنشاط عملية توسع بريكس".

وشدد وانغ وين بين على أن الصين ستعمل مع دول بريكس الأخرى لدفع عملية توسيع العضوية بحيث "يمكن أن ينضم المزيد من الشركاء المتشابهين في التفكير إلى أسرة بريكس".

تشمل بريكس كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن عشرات الدول بشكل أو بآخر أعربت بالفعل عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس.