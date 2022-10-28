سفير روسيا في تل أبيب: تزويد "إسرائيل" أوكرانيا بالسلاح سيدمر علاقتنا

العالم - فلسطين

وأكد فيكتوروف، أن "موسكو لن تنظر بإيجابية إلى تزويد كييف بالأسلحة من طرف إسرائيل"، موضحا أن "رفض إسرائيل تزويد أوكرانيا بالسلاح، يساهم في تحسين العلاقات بين روسيا وإسرائيل"، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.



ونبه السفير الخميس، إلى أن "تزويد النظام الحالي في كييف بالسلاح، يمكن اعتباره عملا غير موات جدا من جانب إسرائيل".

وفي رد على سؤال حول تصريح وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، أن "إسرائيل ستزود أوكرانيا بنظام تحذير ضد التهديدات الجوية"، أجاب فيكتوروف: "علينا أن نرى ما يدور حوله، أنا لست خبيرا عسكريا، هناك قناة اتصال بين موسكو وتل أبيب".