الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سفیر بريطانيا في ايران يعزي بمناسبة الاعتداء الارهابي في شيراز

سفیر بريطانيا في ايران يعزي بمناسبة الاعتداء الارهابي في شيراز
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

قدم السفیر البريطاني في ايران «سایمون شرکلیف» في تغريدة على صفحته في تويتر تعازيه بمناسبة الاعتداء الارهابي في شيراز الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام) ما اسفر عن استشهاد وجرح جمع من الزوار الابرياء العزل.

العالم - ايران

ويأتي هذا الموقف بعد أن كانت وسائل الاعلام الناطقة باللغة الفارسية العميلة لبريطانيا قد قامت بتغطية الانباء الخاصة بأعمال الشغب في ايران أولا بأول خلال الاسابيع الماضية، فيما أصدر السفير البريطاني بيانه بعد يومين من وقوع الاعتداء في مدينة شيراز.

وكتب في تغريدته نشرها اليوم الجمعة: نقدم خالص تعازينا للايرانيين الأبرياء الذين قتلوا في الهجوم الارهابي المروع في مدينة شيراز، العمل الذي اعلنت داعش عن مسؤوليتها له. وعلى الشعب الايراني أن لايعيش في خوف من مثل هذا العنف.

وتأتي برقية مواساة السفير البريطاني في الوقت الذي كان فيه قد اعلن كبار المسؤولين البريطانيين عن دعمهم لأكثر من مرة لأعمال الشغب في ايران، فيما قامت القنوات الناطقة باللغة الفارسية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية بالعمل في هذا الاطار.

وقد تم استدعاء السفير البريطاني «سایمون شرکلیف» الى وزارة الخارجية الايرانية يومي 25 ايلول و5 اكتوبر الماضيين بسبب تأجيج وسائل الاعلام الناطقة باللغة الفارسية التابعة لبريطانيا الاجواء وتحريضها على اعمال الشغب في ايران.

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي تُدين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز

مسيرات في جميع انحاء البلاد اليوم للتنديد بجريمة شيراز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العلامة ياسين يدين الاعتداء الارهابي في مدينة شيراز

شاهد بالفيديو.. الأزمة الأوكرانية؛ سباق مع الزمن لتحقيق انجازات قبل الشتاء

رئيسي : نأمل في تعزيز العلاقات بين ايران والعراق في عهد حكومة السوداني

شاهد.. الأمن الايراني يحبط عملية زرع قنبلة في شيراز ويعتقل المنفذ

الأمن الايراني يضبط 80 قطعة اسلحة في شمال غرب البلاد

رئيس الجمهورية يتسلم برقية مواساة من نظيره التركمانستاني