سفیر بريطانيا في ايران يعزي بمناسبة الاعتداء الارهابي في شيراز

العالم - ايران

ويأتي هذا الموقف بعد أن كانت وسائل الاعلام الناطقة باللغة الفارسية العميلة لبريطانيا قد قامت بتغطية الانباء الخاصة بأعمال الشغب في ايران أولا بأول خلال الاسابيع الماضية، فيما أصدر السفير البريطاني بيانه بعد يومين من وقوع الاعتداء في مدينة شيراز.

وكتب في تغريدته نشرها اليوم الجمعة: نقدم خالص تعازينا للايرانيين الأبرياء الذين قتلوا في الهجوم الارهابي المروع في مدينة شيراز، العمل الذي اعلنت داعش عن مسؤوليتها له. وعلى الشعب الايراني أن لايعيش في خوف من مثل هذا العنف.

وتأتي برقية مواساة السفير البريطاني في الوقت الذي كان فيه قد اعلن كبار المسؤولين البريطانيين عن دعمهم لأكثر من مرة لأعمال الشغب في ايران، فيما قامت القنوات الناطقة باللغة الفارسية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية بالعمل في هذا الاطار.

وقد تم استدعاء السفير البريطاني «سایمون شرکلیف» الى وزارة الخارجية الايرانية يومي 25 ايلول و5 اكتوبر الماضيين بسبب تأجيج وسائل الاعلام الناطقة باللغة الفارسية التابعة لبريطانيا الاجواء وتحريضها على اعمال الشغب في ايران.