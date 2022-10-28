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رئيس الجمهورية يتسلم برقية مواساة من نظيره التركمانستاني

رئيس الجمهورية يتسلم برقية مواساة من نظيره التركمانستاني
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

تسلم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية «آية الله السيد ابراهيم رئيسي» برقية مواساة من نظيره التركمنستاني «سردار بردي محمد اوف» بمناسبة العمل الارهابي الذي استهدف مضجع أحد أبناء رسول الله (ص) في مدينة شيراز الذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد كبير من الزوار الابرياء بينهم طفل فقد والديه في هذا الاعتداء.

العالم - ايران

وأكد الرئيس التركمنستاني في هذه البرقية معارضة بلاده بكل حازم لأي شكل من اشكال الارهاب والتطرف، وأعلن دعم تركمنستان التام للجهود التي تبذلها الاسرة الدولية لمواجهة هذه الاعمال الشريرة.

وقدم الرئيس «محمد اوف» مواساته لعوائل الضحايا في هذا العمل الارهابي، وأعرب عن أمله بالشفاء العاجل لجرحى الحادث.

يذكر ان ارهابيا مسلحا ، فتح مساء يوم الأربعاء ، النار على زوار المرقد الطاهر لأحمد بن الامام الكاظم (عليهما السلام) المعروف بـ شاهجراغ اثناء اداء صلاة المغرب ما اسفر عن سقوط 15 شهيدا و27 جريحا، بينهم سيدة وطفلان .

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رئيس الجمهورية يتسلم برقية مواساة من نظيره التركمانستاني