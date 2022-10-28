رئيس الجمهورية يتسلم برقية مواساة من نظيره التركمانستاني

العالم - ايران

وأكد الرئيس التركمنستاني في هذه البرقية معارضة بلاده بكل حازم لأي شكل من اشكال الارهاب والتطرف، وأعلن دعم تركمنستان التام للجهود التي تبذلها الاسرة الدولية لمواجهة هذه الاعمال الشريرة.

وقدم الرئيس «محمد اوف» مواساته لعوائل الضحايا في هذا العمل الارهابي، وأعرب عن أمله بالشفاء العاجل لجرحى الحادث.

يذكر ان ارهابيا مسلحا ، فتح مساء يوم الأربعاء ، النار على زوار المرقد الطاهر لأحمد بن الامام الكاظم (عليهما السلام) المعروف بـ شاهجراغ اثناء اداء صلاة المغرب ما اسفر عن سقوط 15 شهيدا و27 جريحا، بينهم سيدة وطفلان .