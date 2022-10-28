ايلون ماسك يدخل مبنی تويتر حاملاً حوض غسيل.. ماالقصة؟

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واخيراً أكمل الملياردير الامريكي ايلون ماسك صفقة شراء موقع تويتر مقابل مبلغ 44 مليار دولار. و في اول خطوة سارع الى تسريح رئيس تويتر والمدير المالي والمسؤولة القانونية في الموقع وفق ما نقلت واشنطن بوست.

وبعد الإعلان عن إنهاء الصفقة دخل إيلون ماسك مبنى موقع تويتر حاملاً معه حوض غسيل في اشارة على التغييرات التي يقوم بها في إدارة الموقع.

وكان ماسك قد وقّع اتفاقاً لشراء تويتر في نيسان/أبريل لكنّه عدل عن رأيه بعد ذلك بسبب عدد الحسابات الوهمية على المنصة، ما دفع تويتر الى رفع دعوىً قضائية ضدّه. وكان يتعيّن عليه إنهاء الصفقة بحلول الجمعة وإلّا فإنّه كان سيواجه المحكمة لتخلّفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقّعه مع تويتر.

وفي اول تغريدة له بعد اكتمال الصفقة، غرّد ماسك على تويتر: 'لقد تحرّر الطائر'، في إشارة إلى الطائر الذي يمثّل شعار المنصة، مشيراً بذلك الى رغبته في تقليل القيود على المحتوى الذي يمكن نشره دون الافصاح عن تفاصيل حول كيفية تحقيق ما يطمح اليه.

ورحّب نواب جمهوريون ومؤيدون لترامب بالتغيير المحتمل لسياسة تويتر. حيث ينوي ماسك الذي يقدّم نفسه على أنّه مدافع شرس عن حرية التعبير، ينوي التخفيف من التحكّم بالمحتوى المنشور على المنصة، وقال في مايو أيار إنّه سيلغي حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي جاء بعد الهجوم على مبنى الكونغرس، رغم أنّ ترامب قال إنّه لن يعود إلى المنصة وأطلق تطبيقه الخاص للتواصل الاجتماعي.