شاهد/ وقوع اشتباكات في زاهدان رغم دعوة الشيخ مولوي عبد الحميد لضبط النفس

العالم- ايران

وبحسب السلطات المحلية في المدينة فإنه رغم دعوة إمام جمعة المدينة مولوي عبد الحميد زهي لضبط النفس وعدم إثارة القلاقل وطلبه من الأهالي العودة إلى منازلهم وعدم المشاركة بأي أنشطة وترحيبه بإقالة السلطات قائد قوات الأمن الداخلي في المحافظة ورئيس أحد مراكز الشرطة في زاهدان، إلا أن قرابة المئة شخص مجهولي الهوية نزلوا إلى شوارع المدينة لإثارة الأوضاع.

ولم يؤكد أي مصدر رسمي حتى الآن مقتل أو إصابة أي شخص في زاهدان.

يذكر أن مختلف مدن إيران شهدت اليوم مسيرات منددة بجريمة استهداف مزار ديني في مدينة شيراز وطالبوا السلطات التحقيق في هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.