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بيان اللجنة الأمنية في سيستان وبلوجستان حول أحداث اليوم في زاهدان

بيان اللجنة الأمنية في سيستان وبلوجستان حول أحداث اليوم في زاهدان
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلنت اللجنة الأمنية في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران في بيان اليوم الجمعة إن بعض الانتهازيين تجاهلوا دعوات إمام جمعة مدينة زاهدان الشيخ مولوي عبد الحميد لضبط النفس ونزلوا إلى الشوارع لإثارة القلاقل وإن مسلحين مجهولين أطلقوا النار في المنطقة ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال أمن.

العالم- ايران

وثمن البيان التزام أهالي المحافظة والعلماء والموثوقين والشيوخ بالهدوء وضبط النفس، معتبرا ان الاوضاع في المحافظة عادية، مطالبا الاهالي بإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي حالات مشبوهة واعمال تخريبية.

وكانت مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران قد شهدت أعمال شغب محدودة أعقبت صلاة الجمعة اليوم.

وبحسب السلطات المحلية في المدينة فإنه رغم دعوة إمام جمعة المدينة مولوي عبد الحميد لضبط النفس وعدم إثارة القلاقل وطلبه من الأهالي العودة إلى منازلهم وعدم المشاركة بأي أنشطة وترحيبه بإقالة السلطات قائد قوات الأمن الداخلي في المحافظة ورئيس أحد مراكز الشرطة في زاهدان، إلا أن قرابة المئة شخص مجهولي الهوية نزلوا إلى شوارع المدينة لإثارة الأوضاع.

يذكر أن مختلف مدن إيران شهدت اليوم مسيرات منددة بجريمة استهداف مزار ديني في مدينة شيراز.

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