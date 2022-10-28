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مراسل العالم: الجيش السوری يطرد دورية لقوات الاحتلال الامريكي غرب تل تمر

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا بان حاجزا للجيش السوري في قرية تل اللبن غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي طرد دورية لقوات الاحتلال الامريكي مؤلفة من ٥ عربات حاولت العبور واجبرها على التراجع والمغادرة.

العالم - سوريا

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