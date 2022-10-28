وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بانتهاء عملية 'التعبئة الجزئية'

العالم- روسيا

وقال رئيس وزارة الدفاع الروسية: "اكتمل إرسال المواطنين الذين تم استدعاؤهم للتعبئة اليوم. وتوقف تسليم المواطنين الاستدعاءات. واكتملت المهمة التي حددتها، 300 ألف شخص، ولا توجد خطط لأي مهام إضافية".

وأكد أن "مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مستمرة في قبول طلبات تجنيد المتطوعين فقط والراغبين بالخدمة بموجب العقود."

وأشار إلى أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لإعداد وتدريب أولئك الذين تم تعبئتهم قبل إرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف شويغو أنه كجزء من التعبئة الجزئية، تطوع 13 ألف شخص للالتحاق بالقوات المسلحة. وكان متوسط ​​عمر الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية 35 سنة.

ونوّه بأنه تم إرسال 82 ألف جندي تمت تعبئتهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة بعد تدريبهم، منهم أكثر من 41 ألفا يعملون كجزء من الوحدات، مؤكدا أن هناك 218 ألف جندي في ميادين التدريب، يطورون قدراتهم القتالية.

وأكد أن المشاركين في العمليات القتالية في العملية العسكرية الخاصة سيحصلون على وضع المحاربين القدامى.